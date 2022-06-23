Врач рассказал, нужно ли есть суп каждый день

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Врач общей практики Михаил Петрик развеял миф о том, что суп необходимо есть каждый день. По его словам, в некоторых культурах суп не едят вовсе, но они не умирают раньше и не имеют проблем с желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщает радио КП.
По его словам, все входящие в состав супа продукты – мясо и овощи – можно съесть без жидкости и получить столько же полезных веществ. Специалист пояснил, что за счет воды суп обладает большим объемом, а чувство насыщения приходит быстрее из-за растяжения стенок желудка и температуры блюда.
"Вы съедите меньше, если будете есть суп. Можно есть его вечером, чтобы не повышать уровень инсулина, но только без большого количества картошки. Тарелка супа имеет куда меньше калорий, чем тарелка гречки с мясом. Люди таким образом по-хорошему себя обманывают", – отметил Петрик.
Врач подчеркнул, что речь идет только про овощные супы без добавления сыра или сливок.
Ранее сообщалось, что Роскачество провело исследование ванильного пломбира и обнаружило, что качество мороженого самых популярных марок заметно ухудшилось с 2018 года. Специалисты отметили, что четыре года назад "Вологодскому пломбиру", "Настоящему пломбиру "Русский холод" и "Нашему пломбиру на сливках "Эскимос" присвоили знак качества.
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