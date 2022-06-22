Эксперт сообщила об опасности подсчета калорий

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Подсчет калорий может стать причиной возникновения расстройства пищевого поведения, считает эндокринолог клиники "МЕДСИ" Саина Олесова.

"Не переходите в крайности, не ограничивайте себя в еде и в определенных продуктах, не считайте постоянно калории – это все может привести к расстройству пищевого поведения, а из этого состояния выходить будет еще сложнее и дольше", – приводит "Газета.ру" ее слова.

Она отметила, что необходимо придерживаться рационального сбалансированного питания, не пропускать основные приемы пищи и воздерживаться от незапланированных перекусов вредными продуктами.

По словам Олесовой, следует придерживаться метода тарелки, по которому ее половину должны занимать салаты и овощи.

Кроме того, в домашней кулинарии стоит воздержаться от использования масла и отдавать предпочтение тушению и запеканию блюд. Также не стоит добавлять в напитки сахар.

Эксперт рекомендовала во избежание набора лишних килограммов больше двигаться.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева рекомендовала пройти обследование людям, которые не могут справиться с лишним весом с помощью рационального питания и физических нагрузок.

Прежде всего Михалева рекомендовала сдать общеклинический анализ крови для оценки уровня гемоглобина и биохимический анализ для определения уровня обмена железа и кальция, липидограммы мочевой кислоты и показателей функции почек и печени.

