Родителям рассказали, как решить проблему расстройства пищевого поведения у ребенка

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Необходимо проводить обучение родителей и учителей по проблематике нарушений пищевого поведения, а также говорить о пищевых традициях в семьях, сообщила психолог, гипнолог, советник председателя общественного объединения "Нутрициологи России" Екатерина Яковлева в беседе с Pravda.Ru.

Кроме того, для разрушения мифов о питании следует проводить с детьми классные часы в увлекательной форме, рассказывать им, родителям, педагогам о возможностях их влияния на систему питания, а также пересмотреть распорядок учебного дня в школе.

Эксперт отметила, что расстройство пищевого поведения (РПП) формируется из детско-родительских отношений.

"Родители перестают слышать ребенка, что он перегружен, к примеру, считая, что "я знаю лучше, что ты хочешь". В 3 года эта система еще работает, но в 12 лет уже нет – многие нарушают личные границы своих детей, и тогда теряется эмоциональный контакт с ребенком, родительский перфекционизм приводит к тому, что у ребенка формируется ощущение "недолюбленности", "отсутствия контроля над своей жизнью" – и тогда включается компенсация через еду", – пояснила она.

Среди влияющих на детскую психику факторов Яковлева перечислила тренды, СМИ и отношения с родителями, а также влияние других значимых взрослых.

По словам эксперта, на питание ребенка также влияет общение с учителями, воспитателями, тренерами. Однако у них нет достаточных знаний в области питания и диагностики РПП. В качестве примера она привела спортивные секции, где ребенку часто говорят о весовых группах и правильном потреблении пищи.

Говоря о школьном питании, психолог отметила, что, если ребенок является аллергиком, ему приходится отказываться от школьного питания. При этом брать еду из дома невозможно, так как ее негде хранить и подогреть, в связи с чем дети остаются голодными.

В качестве другой проблемы эксперт назвала слишком короткий промежуток для обеда в школах. По ее словам, за 20 минут ребенок не успевает поесть, так как ему необходимо за это время собрать вещи, выйти из класса, спуститься в столовую, выстоять в очереди, съесть обед, подняться в класс и разложить учебники.

Чтобы не опоздать на урок, ребенок либо отказывается от приема пищи, что может привести к анорексии, либо поглощает ее слишком быстро и не чувствует насыщения, что приводит к булимии.

Ранее сообщалось, что в период сдачи экзаменов школьникам следует особое внимание уделять режиму питания, а фастфуд и сладости заменить орехами и несладким шоколадом.

По словам специалистов, рацион школьника в период ЕГЭ должен быть достаточно разнообразным. Важно, чтобы на обед и ужин у ребенка присутствовали источники белка. Так, говядина, телятина, птица и рыба дают и другие полезные вещества, способствующие улучшению мозговой активности. При этом мясо лучше готовить на пару, а в качестве гарнира предпочтение следует отдавать овощам, а не крупам или макаронам.

