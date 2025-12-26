Форма поиска по сайту

26 декабря, 22:13

Политика

Въезд в РФ для детей с января 2026 года будет возможен только по загранпаспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Въезд детей в Россию и выезд из нее с 20 января 2026 года будет возможен только по загранпаспорту, сообщили в миграционной службе МВД.

В ведомстве уточнили, что с указанной даты въехать на территорию страны по свидетельству о рождении будет нельзя. Вместе с тем для детей старше 14 лет и совершеннолетних граждан сохранятся прежние правила въезда в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту.

В миграционной службе рекомендуют родителям заранее оформить заграничный паспорт ребенку во избежание проблем с выездом за границу в запланированные сроки.

Ранее депутаты от партии "Новые люди" заявили, что россияне должны получить возможность ускорить получение загранпаспорта за дополнительную плату. Парламентарии отметили, что процесс оформления этого документа занимает много времени, несмотря на то, что его получение является одной из самых востребованных государственных услуг.

