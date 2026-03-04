Page Six: скончался участник шоу "Смертельный улов" Тодд Медоуз

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Todd Meadows

Участник популярного реалити-шоу "Смертельный улов" Тодд Медоуз скончался в возрасте 25 лет при загадочных обстоятельствах в США, сообщает Page Six.

По информации СМИ, трагедия случилась в ходе съемок на судне "Алеутская леди" в водах у побережья Аляски.

Коллега Медоуза Рик Шелфорд написал в соцсетях, что коллектив потерял брата.

Шоу "Смертельный улов" выходит с 2005 года и рассказывает о добыче крабов и работе экипажей небольших траулеров в условиях Аляски.