Умерла жена миллиардера Ричарда Брэнсона

В возрасте 80 лет скончалась супруга британского миллиардера Ричарда Брэнсона Джоан Темплман. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова бизнесмена.

"С разбитым сердцем сообщаю о кончине Джоан, моей жены и партнера на протяжении 50 лет. Она была самой замечательной мамой и бабушкой", – написал Брэнсон на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

При этом причину смерти он не уточнил. По его словам, супруга была достаточно закрытым человеком, однако всегда поддерживала его духовно, эмоционально и морально.

Брэнсон и Темплман поженились в 1989 году, она была его второй женой. Вместе они воспитывали двоих детей.

