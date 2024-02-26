Умер британский финансист и бизнесмен Джейкоб Ротшильд

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Британский финансист и бизнесмен Джейкоб Ротшильд скончался на 88-м году жизни. Об этом поместье Уоддесдон, управляемое фондом Ротшильдов, сообщило в соцсети Х.

В некрологе указано, что Ротшильда будет очень не хватать его семье, многочисленным друзьям и коллегам.

Он родился 29 апреля 1936 года. Ротшильд начинал свою карьеру в семейном банке в 1963 году, затем стал одним из создателей Группы страховых компаний.

В 2002 году лорд Ротшильд был удостоен Ордена Заслуг от королевы Елизаветы II. Мужчину также знали как филантропа и культурного лидера.