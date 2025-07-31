La Repubblica: умерла бывшая жена режиссера Бертолуччи, актриса Адриана Асти

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Бывшая жена режиссера Бернардо Бертолуччи, итальянская актриса Адриана Асти, скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету La Repubblica.

По данным источника, в последние дни артистка находилась в больнице, куда ей пришлось лечь в начале июля. В ночь на 31-е число ее состояние резко ухудшилось, после чего она умерла. При этом причина смерти пока не установлена.

Похороны актрисы состоятся в церкви Деи-Ла-Фитр на площади Пьяцца дель Пополо в Риме 1 августа.

Асти родилась 30 апреля 1931 года в Милане. В кино она дебютировала в 1959-м, исполнив роль в фильме "Ночной город". В числе ее работ присутствуют такие ленты, как "Рокко и его братья", "Аккатоне" и "Призрак свободы". Также она запомнилась зрителям ролями Карменситы в картине "Зорро" и Сузанны Пазолини в "Пазолини".

В 1974 году Асти была удостоена премии "Давид ди Донателло". Она трижды получала эту награду за фильмы "Короткий отпуск", "Наследство Феррамонти" и "Лучшие годы молодости". Причем за последний фильм она также была отмечена "Золотым глобусом".