Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова

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Актриса театра и кино Татьяна Егорова умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Как уточнили в организации, она скончалась после продолжительной болезни.

Егорова родилась 8 января 1944 года в Москве. Она ходила на занятия в театральный драматический кружок "Родник", а в 1962 году окончила школу и поступила в Театральное училище имени Щукина.

Актриса прослужила в Театре Сатиры много лет. Первую свою роль Егорова сыграла в кинокартине "Месяц май" режиссера Григория Липшица.

Биография актрисы насчитывает свыше 30 работ, в число которых вошли "Право на прыжок", "Журавль в небе", "Однажды, двадцать лет спустя", "Армавир" и другие.

Более того, она является автором книг "Андрей Миронов и я", "Обрученные любовью", семи пьес и эссе.

