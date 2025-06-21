ТАСС: причиной смерти Валентины Талызиной стала онкология

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Советская и российская актриса Валентина Талызина скончалась у себя дома после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Об этом ТАСС рассказали в Государственном академическом театре имени Моссовета.

При этом источник, который приближен к окружению народной артистки России, рассказал в беседе с агентством, что основной причиной смерти Талызиной стал рак.

О смерти Талызиной на 91-м году жизни стало известно 21 июня. Она проработала в Театре имени Моссовета более 60 лет и сыграла более 40 главных ролей. В кино актриса дебютировала в 1963 году в фильме "Человек, который сомневается".

Всего же Талызина исполнила около 100 ролей, в том числе в кинокартинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи" и "Невероятные приключения итальянцев в России". Также она озвучивала мультсериалы. Одна из самых популярных ее ролей – мама дяди Федора в серии мультфильмов "Простоквашино".

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР состоится в Театре имени Моссовета. Близкий друг семьи Талызиной, продюсер Владек Дарман заявил, что похороны актрисы пройдут во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище.

