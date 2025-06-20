Прощание с артисткой Теняковой завершилось в МХТ имени Чехова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с народной артисткой России Натальей Теняковой завершилась в МХТ имени А. П. Чехова.

Гражданскую панихиду посетили родные и друзья актрисы, а также коллеги – заслуженные артисты России Андрей Давыдов, Игорь Золотовицкий, Павел Вашилин, народные артисты России Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Станислав Любшин и другие. Гроб с телом артистки находился на Основной сцене культурного учреждения.

Государственный академический театр наций, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, МХТ имени А. П. Чехова и Московский театр "Современник" отправили венки в память о Теняковой.

В ходе панихиды Хабенский отметил порядочность, доброту и талант Теняковой. Заслуженная артистка России Марина Брусникина, в свою очередь, обратила внимание на невероятный опыт, который она получила во время репетиций с актрисой. Она также выразила слова поддержки ее семье.

Золотовицкий зачитал телеграммы от Владимира Путина, Сергея Собянина, председателя правительства России Михаила Мишустина и министра культуры Ольги Любимовой. Артист назвал Тенякову особенным человеком, которому удалось на Основной сцене собрать артистов МХТ разных поколений.

В фойе культурного учреждения разместили портрет актрисы, окруженный белыми розами. После завершения гражданской панихиды в ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1 состоится прощание. Затем прах Теняковой будет захоронен на Троекуровском кладбище, рядом с ее супругом народным артистом РСФСР Сергеем Юрским.

Тенякова умерла 18 июня на 81-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Актриса снялась в более чем 10 кинокартинах и сериалах. Зрителям она запомнилась как баба Шура из комедии "Любовь и голуби", Евдокия Стольникова из телесериала "Следствие ведут знатоки" и Мария Кирилловна Обрезкова из драмы "Француз".