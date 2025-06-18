Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В возрасте 80 лет умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом сообщается на сайте МХТ имени А. П. Чехова.

"Наталья Максимовна была столпом труппы художественного театра, актрисой <...> и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир", – говорится в публикации.

В пресс-службе театра отметили, что о дате прощания с актрисой будет сообщено дополнительно.

Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

После служила в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1966 году актриса дебютировала в роли Полли Пичем "Трехгрошовой опере". В том же году состоялся ее дебют в кино: Тенякова исполнила одну из главных ролей в ленте "Старшая сестра".

В труппу МХАТ актриса вступила в 1988 году. За время работы там она сыграла множество ролей, в том числе в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва" и других постановках.

Среди других ее известных работ – "Зеленая карета", "Любовь и голуби" и "Француз".