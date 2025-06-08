Умерла бывший режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Режиссер-постановщик и бывший режиссер Московского цирка Никулина Оксана Дружинина ушла из жизни в возрасте 51 года. Об этом сообщили в телеграм-канале цирка.

Дружинина умерла 7 июня. Причины смерти при этом не уточняются.

"Дирекция и коллектив Московского цирка Никулина выражают свои глубокие соболезнования семье, родственникам и всему цирковому сообществу", – говорится в сообщении цирка.

Оксана Дружинина родилась в Саратове, она поступила в театрально-цирковую студию еще в школьном возрасте. Задумавшись о режиссерском направлении, она решила пойти на актерский факультет.

Некоторое время она работала в Саратовском цирке, однако затем узнала, что в ГИТИСе существует специальный курс "режиссура цирка". После прохождения учебы она начала работать в цирке Никулина. С 2016 по 2020 годы Дружинина была главным режиссером цирка. Под ее руководством создавались программы "Шоу "Все будет хорошо!" и "Цирк со звездами!".