Прощание с сооснователем "Аквариума" Гуницким пройдет в Санкт-Петербурге 11 июня

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Прощание с советским и российским драматургом, журналистом и сооснователем группы "Аквариум" Анатолием Гуницким пройдет в Санкт-Петербурге 11 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга музыканта, композитора Юрия Касьяника.

Он уточнил, что церемония будет открытой для всех желающих. Прощание начнется в 11:45 по московскому времени в крематории на Шафировском проспекте. Место похорон драматурга станет известно позже.

Музыкант умер на 72-м году жизни 5 июня. По данным СМИ, журналист скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. На протяжении многих лет драматург проходил курсы химиотерапии.

Гуницкий родился в Ленинграде в 1953 году. Он обучался в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Несколько лет исполнитель работал в музеях и консерваториях. Затем его назначили заведующим литературной частью "Театра реального искусства" и директором "Театра абсурда".

Вместе с Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом) Гуницкий в 1972 году образовал группу "Аквариум". Вместе они написали тексты песен к альбомам "Искушение святого Аквариума", "Менуэт земледельцу", "Притчи графа Диффузора" и другим.

В 2000 году проект "Террариум" презентовал альбом "Пятиугольный грех", который содержал песни на стихи Гуницкого. Песня "Гибралтар/Лабрадор" была выбрана в качестве саундтрека к кинокартине "Брат-2".