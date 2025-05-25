Умер звезда фильма "Прощай, шпана замоскворецкая…" Лев Бобышев

Фото: телеграм-канал "Московский театр кукол"

Советский и российский актер Лев Бобышев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом говорится на сайте Московского театра кукол.

"Дорогой Лев Николаевич! Спасибо, за все, что ты сделал для нас, своего театра и своих зрителей. Спасибо за прекрасные роли, забавные и трогательные стихи, которые ты сочинял для нас, за доброту и преданность", – говорится в сообщении.

Бобышев родился 10 февраля 1941 года. Актер работал в театре-студии "Жаворонок" и в Московском театре кукол. В 1980-х годах он начал сниматься в кино. Среди его наиболее популярных работ – мелодрама "Прощай, шпана замоскворецкая…", музыкальная комедия "Китайский сервиз" и детский фильм "Приятного аппетита".

В 2000 году актеру был присвоено звание Заслуженного артиста России.

