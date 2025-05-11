Умер автор детских сказок и поэт Евгений Клюев

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Поэт и автор детских сказок Евгений Клюев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Театра МТЮЗ.

Клюев ушел из жизни в пятницу, 9 мая. Причина смерти и иные подробности не раскрываются.

Клюев родился 3 января 1954 года в Твери. В 1990-1991 годах он был руководителем литературного приложения к газете "1 сентября", в 1992-1993 годах возглавлял редакцию газеты "Миссия".

Писатель был удостоен премии "Серебряная Литера" за произведение "Сказки на всякий случай". Кроме того, Клюев является лауреатом "Русской премии" и финалистом премии "Большая книга".