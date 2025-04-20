Журналист и писатель Аркадий Соснов умер в возрасте 76 лет

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Журналист и писатель Аркадий Соснов скончался на 77-м году, сообщил Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Соснов умер 20 апреля после продолжительной болезни. О дате и времени прощания с ним пока не сообщается.

Будущий журналист родился 14 октября 1948 года. Он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета по специальности инженер-химик, но в журналистику пришел в 1976 году. С 2008 года Соснов работал главным редактором журнала "Русский меценат".

Читателям он известен как автор книг "Обретенная природа" и "Энергия Земли". Кроме того, он являлся лауреатом премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии Санкт-Петербургского государственного университета "За гуманизм в журналистике".

