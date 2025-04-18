Академик РАН Михаил Пальцев умер в возрасте 75 лет

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Заместитель президента Российской академии наук (РАН), ученый Михаил Пальцев умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале РАН.

Пальцев скончался 17 апреля, добавили в академии.

"Академик Пальцев был крупным ученым в области функциональной морфологии и патологии, основателем нового научного направления – молекулярной медицины, в основе которого лежат достижения молекулярной биологии, генетики, фармакологии и иммунологии", – говорится в сообщении.

Под его руководством были созданы инновационные препараты, вакцины, методы иммунотерапии, внедренные в практическую медицину, подчеркнули в сообщении.

В РАН отметили, что запомнят академика Пальцева как яркого и талантливого ученого, организатора науки, принципиального руководителя и человека с активной гражданской позицией.

Прощание с ученым состоится 21 апреля в 10:00 в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, дом 25.

Пальцев родился 9 ноября 1949 года в Москве. В 1971 году он окончил 1-й Московский медицинский институт имени Сеченова по специальности "лечебное дело".

Ученый являлся главным редактором сразу нескольких медицинских журналов: "Архив патологии", "Молекулярная медицина", "Российский медицинский форум", "Вестник медицинских конкурсов", а также членом редколлегий нескольких других научных изданий.

Он также был лауреатом государственной премии СССР и четырех премий правительства Российской Федерации.