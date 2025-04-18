Умер дрессировщик Виктор Кудрявцев

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Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев ушел из жизни в 74 года после долгой болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына генерального директора и художественного руководителя цирка на Цветном бульваре Максима Никулина.

Он рассказал, что артист цирка скончался 18 апреля.

Кудрявцев родился 13 января 1951 года в Москве. Окончив училище, он присоединился к коллективу циркового артиста Михаила Румянцева (клоун Карандаш. – Прим. ред.). В 1979 году во время выступления Кудрявцев получил тяжелую травму – перелом шейного отдела позвоночника, что сделало невозможным продолжение работы на арене.

После травмы Кудрявцев поступил в ГИТИС на отделение, где готовили руководителей эстрадных предприятий. На четвертом курсе, во время одной из командировок, он спас двух медвежат и взял их с собой в Москву.

Руководство цирка предоставило ему год для обучения животных. После этого случая Кудрявцев начал работать в цирке дрессировщиком медведей.