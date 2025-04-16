Умер поэт и литературный критик Константин Кедров

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Советский и российский поэт и литературный критик Константин Кедров ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза писателей.

Отмечается, что Кедров скончался после продолжительной болезни. Отпевание поэта пройдет 18 апреля в храме "Большое Вознесение" у Никитских ворот, а прощание – в Центральном доме литераторов. Его кремируют и похоронят на Донском кладбище в Москве.

Кедров родился в 1942 году в Рыбинске, являлся членом Союза писателей СССР и членом Российского союза писателей. Он автор более 30 стихотворных сборников. Также в 1983 году Кедров сформулировал принцип поэзии метаметафора.

Кроме того, Кедров стал инициатором празднования Всемирного дня поэзии. Он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Лауреат в том числе южнокорейской премии Манхэ и Пушкинской премии Российского союза писателей.