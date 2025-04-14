Умер писатель, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса

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Перуанский прозаик и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил его сын Альваро.

Писатель мирно скончался в Лиме в окружении своей семьи.

"Его уход опечалит его родственников, друзей и читателей по всему миру, но мы надеемся, что они, как и мы, найдут утешение в том, что он прожил долгую, полную приключений и плодотворную жизнь и оставил после себя работы, которые переживут его самого", – написал Альваро в соцсети X.

Он добавил, что теперь семья писателя будет действовать в соответствии с его указаниями: никаких публичных церемоний, прощание с ним должно проводиться лишь в кругу семьи и близких друзей, останки будут кремированы.

Варгас Льоса родился в 1936 году в Перу. Он считался одним из творцов бума латиноамериканской прозы наряду с таким авторами, как Габриэль Гарсиа Маркес, Хорхе Луис Борхес и Хулио Кортасар.

Перуанский писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе в 2010 году за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения.