Умер директор фильма "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Aleksander Boguslavskiy

На 80-м году жизни ушел из жизни директор фильма "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский. Об этом ТАСС рассказал его сын Александр.

По его словам, отец скончался в Москве из-за болезни, с которой он боролся на протяжении долгого времени.

Информацию о смерти директора фильма "Москва слезам не верит" подтвердила заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Винокур на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Балерина разместила архивный снимок, на котором запечатлен Богуславский и ее отец, юморист Владимир Винокур. Сын продюсера в соцсетях тоже опубликовал кадры, где его отец запечатлен во время съемок, а также в компании Винокура, певца Льва Лещенко и режиссера Карена Шахназарова.

Карьеру продюсера Богуславский начал в 1977 году. Он работал над такими проектами, как "В зоне особого внимания" (1977), "Охота на лис" (1980), "Ответный ход" (1981) и "Верными останемся" (1988).

