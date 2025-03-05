Умер кинопродюсер Илья Шерстобитов

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Кинопродюсер, режиссер и сценарист Илья Шерстобитов умер на 49-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Института кино и телевидения (ГИТР).

В ГИТР указали, что Шерстобитов останется в памяти "добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером", также родным и близким кинопродюсера выразили соболезнования.

"Он был предан искусству, любил свою профессию и учил этому своих студентов. Для всех нас это невосполнимая потеря", – говорится в публикации.

В Институте добавили, что Шерстобитов посвятил жизнь работе над кинопроектами, находящими отклик у зрителей и критиков. Он поддерживал молодые таланты и не боялся экспериментировать.

Илья Шерстобитов родился 11 апреля 1976 года. Он окончил факультет журналистики МГУ. Позже он прошел обучение на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова и прошел Высшие курсы сценаристов и режиссеров. В 1995 году Шерстобитов начал работать на ВГТРК, в 2001 году стал главным редактором журнала "Башня".

Он был мастером на факультете режиссуры ГИТР и продюсером больше 20 фильмов и сериалов. Среди них – "Шаги", "Каникулы президента", "Вспоминая тебя", Фанаты и другие. Помимо этого, он занимался режиссурой и написанием сценариев.

