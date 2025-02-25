Фото: kino-teatr.ru

Народная артистка РСФСР Валерия Хугаева умерла в возрасте 98 лет в Северной Осетии, рассказал глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

"Валерия Вячеславовна сыграла множество незабываемых ролей в театре и кино. В 60-х Фатима в ее исполнении покорила зрителей всего Советского Союза. Она была настоящей звездой отечественной культуры", – отметил Меняйло.

Глава Северной Осетии подчеркнул, что Хугаева обладала ярким мастерством и способностью передавать "самые глубокие и сильные эмоции на сцене".

Хугаева родилась 2 ноября 1927 года в Пятигорске. В 1951 году ее приняли в Русский театр во Владикавказе. В 1971 году во время гастролей театра в Москве она сыграла миссис Севидж в одноименном спектакле. За эту роль актриса была удостоена звания народной артистки РСФСР. Кроме того, Хугаева была награждена орденом "Знак Почета" и медалью "Во Славу Осетии".