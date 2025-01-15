Умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

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На 88-м году жизни умер артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра Всеволод Немоляев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.

Немоляев родился в Москве в семье артистов. Его сестра – известная актриса Светлана Немоляева. В ноябре прошлого года звезда "Служебного романа" рассказывала, что врачи диагностировали у нее мерцательную аритмию. Ей стало плохо на съемках ремейка "Приключения Буратино".

Брат артистки работал в Большом театре с 1956 года. Более 50 сезонов Немоляев занимал должность артиста балета, а с 1971 года стал солистом. В 1977 году он работал режиссером по составам.

Немоляев снимался в фильме "После бала" и телевизионном балете "Озорные частушки". В его репертуаре десятки ролей в балетах, в числе которых "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан" и другие.