Актриса Светлана Немоляева рассказала о самочувствии после приступа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Звезда "Служебного романа", народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала Агентству "Москва" о хорошем самочувствии после приступа, который случился у нее 20 ноября.

"Все со мной хорошо. У меня случаются приступы. Вот и вчера произошел очередной. Скорой удалось его снять, и я продолжила сниматься. Ничего серьезного не произошло, уверяю вас", – поделилась актриса.

Ранее появилась информация, что на съемках ремейка "Буратино" у Немоляевой подскочило давление и закружилась голова.

В мае этого года Немоляеву госпитализировали с COVID-19. По данным некоторых телеграм-каналов, в связи с этим у нее также обнаружили приступ фибрилляции предсердий. Тогда Немоляева добавила, что предстоящие концерты с ее участием отменили.

Также в прошлом месяце появилась информация, что Немоляевой снова потребовалась экстренная помощь врачей. Якобы артистка почувствовала себя плохо и позвонила в экстренные службы. По словам авторов публикации, у нее случился приступ фибрилляции предсердий. При этом сама актриса слухи о своей болезни опровергла.