Актриса Екатерина Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном инсульте

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Народная артистка России, актриса московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном инсульте, рассказав, что у нее все нормально.

По данным СМИ, актриса якобы летом перенесла инсульт и сейчас проходит реабилитацию.

"Ничего нет. Я на ногах, хожу, все нормально. Сейчас смотрю в окно на золотую осень", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что актера Константина Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Отмечалось, что медики якобы диагностировали у него гипертонию с преимущественным поражением сердца. Журналисты назвали вероятной причиной заболевания ревматическое поражение сердца.

Однако сам артист опроверг слухи о своей госпитализации. Хабенский заявил, что с ним все в порядке. Кроме того, он назвал фантазиями диагноз "гипертония с преимущественным поражением сердца".

