Критик Полупанов заявил, что Кушанашвили в октябре проведут операцию по удалению опухоли

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Телеведущему Отару Кушанашвили в начале октября планируют провести операцию по удалению опухоли. Об этом рассказал обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В выходные повидались с Отаром. Прошел четыре химии. В начале октября ему предстоит пройти операцию по удалению опухоли", – сказал Полупанов.

Об онкологическом заболевании Кушанашвили стало известно в конце июня этого года, после его госпитализации. Шоумену провели операцию на брюшную полость. В свою очередь, племянница Кушанашвили подтвердила наличие опухоли у журналиста и успешное проведение операции.

Позже сообщалось, что Кушанашвили стало лучше. 4 июля он впервые опубликовал свое фото после госпитализации.