Продюсер Ладненко: Кушанашвили начал восстановление после операции

Фото: телеграм-канал "КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе"

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили начал восстанавливаться после операции, которая прошла 20 июня. Об этом заявил продюсер журналиста Виктор Ладненко, передает телеканал "360".

Продюсер попросил не спекулировать на здоровье Кушанашвили и не распространять неподтвержденных диагнозов. О выписке из больницы пока информации нет.

Днем 20 июня стало известно о госпитализации Кушанашвили. Тогда помощник телеведущего не подтвердил, что журналисту поставили диагноз "цирроз печени", о котором ранее писали телеграм-каналы.

Немногим позже друг Кушанашвили Владимир Полупанов заявил, что у шоумена выявили онкологическое заболевание и ему проводят операцию на брюшную полость. 21 июня осведомленный источник сообщил, что журналиста успешно прооперировали накануне и его состояние стабильное.