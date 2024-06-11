Олимпийская чемпионка Мастеркова госпитализирована с подозрением на инсульт

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Двукратную олимпийскую чемпионку легкоатлетку Светлану Мастеркову госпитализировали с подозрением на инсульт, однако сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирину Привалову.

По ее словам, 12 июня спортсменку выпишут. Телеграм-каналы писали, что Мастеркову госпитализировали в состоянии средней тяжести, а также что ей предстоит операция по удалению опухоли головного мозга.

Ранее СМИ сообщали, что актрису Светлану Немоляеву, сыгравшую роль Ольги Рыжовой в фильме "Служебный роман", госпитализировали в Москве с коронавирусом.

Позднее Немоляева подтвердила информацию о болезни. Она добавила, что испытывает слабость.