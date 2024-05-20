20 мая, 10:29Культура
Актрису Немоляеву госпитализировали с COVID-19
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Актрису Светлану Немоляеву, сыгравшую роль Ольги Рыжовой в фильме "Служебный роман", госпитализировали в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал "360".
"Да, к сожалению, у меня ковид. Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечится теперь, меньше времени", – рассказала артистка.
Немоляева добавила, что предстоящие концерты с ее участием отменили, из-за чего она сильно расстроилась.
По данным телеграм-канала Mash, 87-летнюю актрису госпитализировали 19 мая. Наличие коронавируса подтвердил тест, однако в легких женщины якобы не зафиксировали значительных изменений.
Ранее в Москве госпитализировали народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный позже сообщил, что у Куклачева случился инфаркт. Спустя некоторое время артиста выписали из больницы.
Театр Маяковского отменил спектакль с участием Немоляевой