Актрису Немоляеву госпитализировали с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Актрису Светлану Немоляеву, сыгравшую роль Ольги Рыжовой в фильме "Служебный роман", госпитализировали в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал "360".

"Да, к сожалению, у меня ковид. Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечится теперь, меньше времени", – рассказала артистка.

Немоляева добавила, что предстоящие концерты с ее участием отменили, из-за чего она сильно расстроилась.

По данным телеграм-канала Mash, 87-летнюю актрису госпитализировали 19 мая. Наличие коронавируса подтвердил тест, однако в легких женщины якобы не зафиксировали значительных изменений.

Ранее в Москве госпитализировали народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный позже сообщил, что у Куклачева случился инфаркт. Спустя некоторое время артиста выписали из больницы.

