Пародист Юрий Аскаров попал в инфекционную больницу

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Пародист и телеведущий Юрий Аскаров попал в Инфекционную клиническую больницу № 1 Москвы. Об этом он заявил "Газете.ру".

Как уточнил артист, врачи пока не установили у него пневмонию.

"Пока проверяют, вердикт не вынесли еще. Спасибо за беспокойство", – подчеркнул он.

Как писали некоторые телеграм-каналы, 7 мая Аскарова госпитализировали. Указывалось, что у артиста выявили признаки острой респираторной вирусной инфекции, а медики заподозрили у него пневмонию.

В середине апреля в Москве госпитализировали дрессировщика кошек и народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Причиной оказались жалобы на сердце.

Артисту провели операцию после обширного инфаркта и оставили в реанимации. В ходе хирургического вмешательства дрессировщику установили пять стентов.

7 мая администратор Театра кошек Юрия Куклачева Инга Герасимова рассказала, что артиста планируют выписать из больницы 13 мая.

