07 мая, 18:49Культура
Артиста Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Дрессировщика кошек и народного артиста РСФСР Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая. Об этом Агентству "Москва" заявила администратор Театра кошек Юрия Куклачева Инга Герасимова.
"Его состояние замечательное", – сказала она.
В середине апреля Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта, который проходил в "Вегас Сити Холле". Причиной оказались жалобы на сердце.
Артисту провели операцию после обширного инфаркта и оставили в реанимации. В ходе хирургического вмешательства дрессировщику установили пять стентов. Через несколько дней Куклачева перевели в обычную палату.
Сын артиста Дмитрий Куклачев рассказывал, что морально его отец "полон сил", однако физически еще слаб. Он отметил, что дрессировщик постепенно идет на поправку.
Перенесшего инфаркт Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая