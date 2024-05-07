Артиста Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Дрессировщика кошек и народного артиста РСФСР Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая. Об этом Агентству "Москва" заявила администратор Театра кошек Юрия Куклачева Инга Герасимова.

"Его состояние замечательное", – сказала она.

В середине апреля Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта, который проходил в "Вегас Сити Холле". Причиной оказались жалобы на сердце.

Артисту провели операцию после обширного инфаркта и оставили в реанимации. В ходе хирургического вмешательства дрессировщику установили пять стентов. Через несколько дней Куклачева перевели в обычную палату.

Сын артиста Дмитрий Куклачев рассказывал, что морально его отец "полон сил", однако физически еще слаб. Он отметил, что дрессировщик постепенно идет на поправку.