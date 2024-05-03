Певец Niletto перенес операцию после травмы ноги в Москве

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/niletto_official

Российский исполнитель Данил Прытков, который больше известен под псевдонимом Niletto, был прооперирован в больнице после травмы правой ноги, полученной во время игры в баскетбол. Подробностями он поделился в своем телеграм-канале.

По словам певца, у него диагностировали разрыв ахилла. Теперь артисту наложили гипс, поэтому он будет вынужден пока передвигаться на инвалидной коляске. На восстановление понадобится около полугода, добавил исполнитель.

"Это чисто механическая травма, поэтому это лишь дело времени. Всех обнял!" – заключил он, уточнив, что продолжит болеть за свою баскетбольную команду и следить за ее играми.

Ранее актриса Элизабет Мосс, известная по роли в сериале "Рассказ служанки", повредила позвоночник во время работы над новым сериалом "Вуаль". Актриса неудачно приземлилась и ударилась о стену во время съемок драки на крыше. Ее сразу же госпитализировали. Однако на следующий день Мосс вернулась и продолжила работу.

