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23 мая, 11:30

Шоу-бизнес

Актриса из "Служебного романа" Немоляева подтвердила, что заболела коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, известная по роли Ольги Рыжовой в фильме "Служебный роман", подтвердила, что заболела коронавирусом. Об этом сообщает телеканал "360".

"Говорить не могу долго, у меня тяжелый ковид и слабость. Похвастаться нечем", – заявила она.

Как сообщает телеканал со ссылкой на телеграм-канал Mash, анализы 87-летней актрисы по насыщению крови кислородом говорят о возможной дыхательной недостаточности. Из-за этого сердце у Немоляевой стало сокращаться хаотичнее и чаще. Сейчас врачи пытаются выровнять ритм.

Ранее появилась информация, что актрису госпитализировали после положительного теста на ковид. По информации некоторых телеграм-каналов, в связи с этим у нее также обнаружили приступ фибрилляции предсердий. Немоляева добавила, что предстоящие концерты с ее участием отменили, из-за чего она сильно расстроилась.

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