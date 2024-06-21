РИА Новости: журналиста Кушанашвили успешно прооперировали

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили успешно прооперировали 20 июня, его состояние оценивают как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Днем 20 июня стало известно о госпитализации Кушанашвили. Тогда помощник телеведущего не подтвердил, что у журналиста выявили цирроз печени, о котором ранее писал ряд телеграм-каналов.

Вечером в этот же день друг Кушанашвили Владимир Полупанов заявил, что у телеведущего обнаружили онкологическое заболевание и ему проводят операцию на брюшную полость.

