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21 июня, 11:26

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РИА Новости: журналиста Кушанашвили успешно прооперировали

Журналиста Отара Кушанашвили успешно прооперировали

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили успешно прооперировали 20 июня, его состояние оценивают как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Днем 20 июня стало известно о госпитализации Кушанашвили. Тогда помощник телеведущего не подтвердил, что у журналиста выявили цирроз печени, о котором ранее писал ряд телеграм-каналов.

Вечером в этот же день друг Кушанашвили Владимир Полупанов заявил, что у телеведущего обнаружили онкологическое заболевание и ему проводят операцию на брюшную полость.

Журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали

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