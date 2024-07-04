Кушанашвили выложил первое фото после двух операций

Фото: телеграм-канал "КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе"

Телеведущий Отар Кушанашвили впервые выложил свое фото после двух проведенных операций. Кадром он поделился в своем телеграм-канале.

"729 за 3 дня капельница под песню "Ну впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна"..." – написал он.

Кушанашвили госпитализировали 20 июня. Позже стало известно, что у шоумена выявили онкологическое заболевание и ему провели операцию на брюшную полость. В свою очередь, племянница Кушанашвили подтвердила наличие опухоли у журналиста и успешное проведение операции.

Позже сообщалось, что Отару Кушанашвили стало лучше. Между тем в СМИ появилась информация, что у журналиста развился перитонит – опасное для жизни воспаление, которое может привести к нарушению функций органов.

По версии журналистов, Кушанашвили дважды оперировали: сначала чистили организм, затем делали резекцию желудка из-за непроходимости кишечника. И теперь ему предстоит удаление злокачественной опухоли из кишечника.

