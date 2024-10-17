Звезда "Служебного романа" Немоляева опровергла слухи о болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Звезда "Служебного романа", народная артистка РСФСР Светлана Немоляева опровергла слухи о болезни, сообщает телеканал "360".

Ранее появилась информация, что Немоляевой снова потребовалась экстренная помощь врачей. Якобы артистка почувствовала себя плохо и позвонила в экстренные службы. По словам авторов публикации, у нее случился приступ фибрилляции предсердий.

"Я хорошо себя чувствую. Тревога давняя – вызывали в театр скорую. У меня начинался приступ, боялись, что я не сыграю спектакль", – сказала Немоляева.

По словам артистки, сейчас с ней все в порядке. Она также добавила, что журналисты "напугали сына", позвонив ему.

В мае этого года Немоляеву госпитализировали с COVID-19. По информации некоторых телеграм-каналов, в связи с этим у нее также обнаружили приступ фибрилляции предсердий. Тогда Немоляева добавила, что предстоящие концерты с ее участием отменили.