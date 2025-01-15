33-летняя дзюдоистка Баранова умерла после тяжелой болезни

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Российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова умерла после тяжелой болезни, рассказал ее бывший муж Михаил Фадеев в беседе с ТАСС.

"Ребенок, конечно, останется со мной", – уточнил Фадеев.

О смерти Барановой стало известно 14 января. Она была чемпионкой мира по самбо 2014 года и становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата России в 2013 и 2015 годах. В дзюдо на ее счету бронза чемпионата России среди юниоров. Прощание с дзюдоисткой пройдет 16 января в Твери.

