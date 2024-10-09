Умер бывший футболист сборной России Артем Енин

Фото: vk.com/fcshinnik

Умер бывший футболист сборной России, ярославского футбольного клуба "Шинник" и московского ЦСКА Артем Енин, сообщает ТАСС.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 48 лет, однако причины его смерти не названы.

Енин родился 6 августа 1976 года. Футболист играл за "Шинник" с 1997 по 1999 год, а также с 2001 по 2002 год. С 2000 по 2001 год он выступал за ЦСКА.

В сентябре 1998 года Енина вызвали в сборную России. Тогда он вышел на замену в товарищеском матче против испанской сборной (0:1).