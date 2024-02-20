20 февраля, 14:54Спорт
Умер автор победного гола в финале ЧМ-1990 по футболу Бреме
Фото: AP Photo
Немецкий тренер и футболист, автор победного гола в финале чемпионата мира 1990 года Андреас Бреме умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает News.ru.
По информации СМИ, у него остановилось сердце. Накануне вечером его доставили в отделение неотложной помощи клиники в Мюнхене, однако спасти его не удалось.
Согласно некоторым данным, спортсмен был глубоко потрясен смертью бывшего наставника Франца Беккенбауэра, скончавшегося в начале января.
Бреме родился 9 ноября 1960 года. В 1986 году в составе сборной ФРГ он поучаствовал в чемпионате мира, где завоевал серебряную медаль. Также он стал бронзовым призером чемпионата Европы 1988 года, а на чемпионате 1992 года в Швеции его команда взяла серебро.
Футболист сыграл последний из своих 86 матчей за сборную Германии на ЧМ-1994. Тогда команда дошла до четвертьфинала.
Читайте также
- Футболист Кочетов скончался после ДТП на Урале
- Умер чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон