Победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова умерла в 33 года

Фото: vk.com/"Тверская Федерация Дзюдо. Тверьдзюдо."

Российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова скончалась на 34-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Тверской федерации дзюдо, которая выразила искренние соболезнования родственникам погибшей.

При этом представители федерации не стали раскрывать причины смерти девушки, но уведомили, что прощание с Барановой пройдет 16 января в Твери.

"Светлая память о Барановой сохранится в наших сердцах и сердцах тех, кто ее знал!" – сказано в сообщении.

В 2014 году она выиграла Кубок мира по самбо. Также Баранова становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Она завоевала бронзу чемпионата России среди юниоров.

