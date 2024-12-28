Четырехкратный чемпион СССР хоккеист Валерий Кузьмин умер в 83 года

Фото: spartak.ru

Трехкратный чемпион СССР в составе столичной команды "Спартак" хоккеист Валерий Кузьмин умер в 83 года. Об этом сообщил клуб на сайте.

Кузьмин выступал за "Спартак" с 1958 по 1972 год. За это время он провел 386 матчей. Он трижды становился чемпионом СССР (1962, 1967, 1969), дважды выигрывал Кубок СССР (1970, 1971), а также дважды был серебряным (1965, 1966, 1968, 1970) и один раз бронзовым призером (1963, 1964, 1972) чемпионатов страны.

В период с 1960 по 1965 год Кузьмин выступал за сборную СССР. В 1972 году он перешел в "Крылья Советов", с которыми четвертый раз стал чемпионом страны и выиграл Кубок СССР в 1974 году.

"О дате и месте прощания с легендой "Спартака" и "Крыльев Советов", Валерием Борисовичем Кузьминым, будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.