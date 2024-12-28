Хоккеист Овечкин может провести первый матч после травмы 28 декабря

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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", может провести свой первый матч после травмы в субботу, 28 декабря, против "Торонто Мэйпл Лифс". Об этом говорится на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Между тем 27 декабря хоккеист впервые после получения травмы присоединился к полноценной тренировке со своей командой, передает "Спорт-экспресс". Тренер клуба Спенсер Карбери тогда заявил, что "дела идут в правильном направлении".

В свою очередь, защитник "Вашингтон Кэпиталз" Джон Карлсон подчеркнул, что Овечкина "невозможно заменить".

"Его присутствие невозможно заменить и все такое. Его способности на льду, его результативность – ему нет равных. Я играл со многими парнями. Нет ни одного человека, похожего на него", – заключил он.

Овечкин повредил колено во время гостевой встречи с "Ютой": спортсмен столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном. В результате российский хоккеист не смог дальше играть и ушел в раздевалку.

Агент игрока Глеб Чистяков отмечал, что Овечкин находится в рабочем настроении после полученной им травмы. Однако, по его словам, он пропустит 4–6 недель матчей.

Позже стало известно, что нападающий с травмой отправился с командой на игру с "Флоридой Пантерз".

