Евгений Малкин получил золотую клюшку от "Питтсбурга" в честь 500 голов в НХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Хоккейный клуб "Питтсбург Пингвинз" вручил своему нападающему Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500-го гола в карьере в НХЛ, передает РИА Новости Спорт.

Малкин забросил 500-ю шайбу 17 октября в игре против "Баффало Сейбрз", которая завершилась в овертайме со счетом 6:5. Благодаря этому нападающий стал вторым в НХЛ российским хоккеистом, который забросил 500 и более шайб в лиге.

Первым этой отметки достиг капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он считается вторым лучшим снайпером в истории НХЛ.

Церемония вручения, на которой также присутствовали родители Малкина Владимир и Наталья и сын Никита, состоялась перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с "Детройт Ред Уингз". На медиакубе арены показали поздравления от других хоккеистов, среди которых был и нападающий Овечкин.

Малкин выступает за "Питтсбург" с сезона 2006/07. За 19 проведенных в команде сезонов он стал обладателем трех кубков Стэнли, индивидуальных наград "Колдер Трофи", "Харт Трофи", "Конн Смайт Трофи", "Тед Линдсей Эворд" и дважды "Арт Росс Трофи".

Кроме того, три раза за карьеру в НХЛ его выбирали в символическую сборную лиги и четыре раза приглашали в команду Матча звезд НХЛ.

Между тем Овечкин оформил дубль в игре против "Сент-Луис Блюз". Матч проходил в Сент-Луисе и завершился победой "Вашингтона" со счетом 8:1. Таким образом, он забросил за свою карьеру в НХЛ 863 шайбы, сократив свое отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до 31 гола. На счету канадского хоккеиста 894 шайбы в 1 487 матчах.