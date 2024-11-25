Овечкин с травмой отправился на матч с "Флоридой Пантерз"

Фото: AP Photo/Nick Wass

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин с травмой, полученной в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отправился с командой на ближайшую игру с "Флоридой Пантерз", сообщила журналистка Сэмми Сильбер в своем аккаунте в социальной сети X.

Встреча между "Вашингтоном" и победителем сезона НХЛ 23/24 пройдет 26 ноября в 03:00 по московскому времени.

39-летний Овечкин повредил колено во время гостевой встречи с "Ютой": спортсмен столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном. В результате российский хоккеист не смог дальше играть и ушел в раздевалку.

Агент игрока Глеб Чистяков сообщал, что Овечкин находится в рабочем настроении после полученной им травмы. Однако капитан столичного клуба пропустит 4–6 недель матчей чемпионата. У него диагностировали перелом малоберцовой кости левой ноги.