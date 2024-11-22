Овечкин пропустит минимум месяц чемпионата НХЛ из-за травмы

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Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустит 4–6 недель матчей чемпионата из-за перелома малоберцовой кости левой ноги. Об этом сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что данное отсутствие станет самым длительным в карьере Овечкина. До этого самым долгим отсутствием хоккеиста считался пропуск шести игр из-за травмы верхней части тела в ноябре 2009 года.

39-летний Овечкин повредил колено во время гостевой встречи с "Ютой": спортсмен столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном. В результате российский хоккеист не смог дальше играть и ушел в раздевалку.

Агент игрока Глеб Чистяков сообщал, что Овечкин находится в рабочем настроении после полученной им травмы.