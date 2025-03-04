Прощание с композитором Адрианом Корчинским состоится в Москве 6 марта

Фото: youtube.com/АdrianKorchinski

Прощание с композитором Адрианом Корчинским пройдет в Москве в четверг, 6 марта, в закрытом формате, рассказала ТАСС его супруга.

По словам собеседницы агентства, композитора кремируют на Хованском кладбище, а позже похоронят на Востряковском. На прощании с Корчинским будут присутствовать только его родные и близкие.

Корчинский скончался 2 марта в возрасте 65 лет. Композитор продолжительное время болел, в частности пневмонией. Деятель культуры почувствовал себя плохо во время ужина и потерял сознание.

Корчинский родился 13 марта в 1959 году во Львове. Композитор учился в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также в Московской консерватории. Он давал двойные концерты для скрипки и виолончели, а также исполнял сонаты для фортепиано.

В 1982 году Корчинский удостоился премии ЮНЕСКО за сочинение "Партита для струнных, ударных и органа". Музыкант входил в Союз композиторов России и занимался музыкальным оформлением для телеканалов НТВ и "Культура". Композитор сочинял песни для таких артистов, как Бисер Киров, Лариса Долина, Ирина Понаровская, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Елена Степанова, Дмитрий Харатьян и Наталья Нурмухамедова.