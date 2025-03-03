"Известия": умер композитор Адриан Корчинский

Фото: youtube.com/АdrianKorchinski

Советский и российский композитор Адриан Корчинский, создававший музыку для песен Иосифа Кобзона и Ларисы Долиной, умер на 66-м году жизни в Москве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что композитор скончался вечером 2 марта в своей квартире в столичных Хамовниках. Деятель культуры почувствовал себя плохо во время ужина и потерял сознание. По словам источника, прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть.

Адриан Корчинский родился 13 марта в 1959 году во Львове. В школьном возрасте он переехал в Россию. Композитор учился в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также в Московской консерватории. Корчинский давал двойные концерты для скрипки и виолончели, а также исполнял сонаты для фортепиано.

В 1982 году композитор удостоился премии ЮНЕСКО за сочинение "Партита для струнных, ударных и органа". Музыкант входил в Союз композиторов России и занимался музыкальным оформлением для телеканалов НТВ и "Культура".

Корчинский сочинял песни для таких артистов, как Бисер Киров, Лариса Долина, Ирина Понаровская, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Елена Степанова, Дмитрий Харатьян и Наталья Нурмухамедова.

