Умер автор песен Валерия Леонтьева Михаил Герцман

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Российский композитор, автор песен, поэт и писатель Михаил Герцман скончался в возрасте 79 лет. Об этом рассказал врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, композитор умер 30 января, не дожив до своего 80-летия двух дней.

"Талантливый композитор, педагог, музыкальный критик, писатель. Он основал современную композиторскую школу нашего региона и воспитал немало настоящих звезд. В основе многих его произведений – фольклор народов Севера. Михаил Львович навсегда останется в сердцах своих учеников и поклонников его таланта", – подчеркнул Гольдштейн.

Герцман родился 1 февраля 1945 года в Перми. Он является автором многих мюзиклов, включая "Кошкин дом", "Ожерелье Сюдбея", "Мальчиш-Кибальчиш" и "Тайна игрушечных сердец".

Также он известен как автор многих песен российского музыканта Валерия Леонтьева. Среди написанных им работ – "Роза", "Бал", "Было, но прошло" на музыку композитора Игоря Крутого, а также "Все прахом" и "Не напоминай о себе".

С мая 1991 года Герцман занимал должность председателя Союза композиторов Республики Коми.